В центре Кишинева собрались сторонники объединения Румынии и Молдавии

КИШИНЕВ, 1 сен — РИА Новости. Сторонники объединения Молдавии и Румынии собрались на митинг на центральной площади Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.

На данный момент на центральной площади Кишинева перед зданием правительства собрались более тысячи человек. В руках у манифестантов флаги Румынии и Молдавии. Со сцены звучат песни. Территорию у здания правительства и по периметру площади патрулируют сотрудники правоохранительных органов.

"Единственная цель нашей манифестации — декларация об объединении, принятая действующим парламентом Молдавии. Мы не уйдем, пока не получим ее", — написал в Facebook один из организаторов митинга Джеордже Симион.

По его словам, митинг будет носить мирный характер, он не предусматривает выступлений со сцены или продвижение любых иных идей, кроме объединения двух стран. "Объединение должно произойти в 2018 году, нам не нужно ждать выборов, чтобы не упустить возможность", — добавил Симион.

Организатором мероприятия выступил "Альянс за столетие" — название связано со 100-летней годовщине объединения Бессарабии (современной Молдавии) с Румынией, произошедшем в 1918 году. Первым этапом действий Альянса стал митинг в Кишиневе 25 марта, во время которого была подписана "декларация об объединении". По словам организаторов, в манифестации участвовали более 100 тысяч человек, но полиция сообщает, что их было не больше 7 тысяч. Двумя днями позже парламент Румынии принял символическую декларацию об объединении.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма, то есть объединения с Румынией. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.