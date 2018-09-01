Лавров назвал убийство главы ДНР Захарченко провокацией

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 1 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко провокацией, направленной на срыв минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Это провокация, откровенная, направленная на срыв выполнения минских договоренностей. Они, правда, и так не выполнялись киевскими властями", — сказал Лавров журналистам.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Угроза дестабилизации

Президент России Владимир Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, выразил надежду, что организаторы и исполнители убийства Захарченко "понесут заслуженное наказание". Российский президент отметил, что Захарченко был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса.

Целью убийства главы ДНР является срыв процесса мирного политического урегулирования в Донбассе, подобные действия создают серьезную угрозу дестабилизации положения на юго-востоке Украины, говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД России.

"Уверены, что оперативно будет проведено соответствующее расследование, в результате которого будут установлены все обстоятельства и выявлены исполнители и заказчики преступления. Однако уже сейчас ясно, что целью теракта является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения минских договоренностей", — говорится в заявлении МИД РФ.

"Особо цинично все это выглядит на фоне только что объявленного "школьного" перемирия. Убийство одного из подписантов минского "Комплекса мер" вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса. Подобные действия создают серьезную угрозу дестабилизации положения на юго-востоке Украины", — подчеркивается в заявлении российского МИД.

При этом в Москве призвали Киев "отказаться от ставки на террористические методы решения внутренних проблем Украины". "Надеемся, что у ответственных украинских политиков найдутся силы остановить партию войны и не допустить эскалацию противостояния в Донбассе", — отметили в российском МИД.

Басурин не исключил, что к убийству Захарченко могут быть причастны США. "Они непосредственно участвовали в этом процессе", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

В свою очередь экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что убийство Захарченко — это первый шаг к резкому обострению ситуации в Донбассе.