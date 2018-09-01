Лондонцы запустили огромный воздушный шар в виде мэра британской столицы

ЛОНДОН, 1 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Лондонцы запустили в небо девятиметровый воздушный шар в виде мэра британской столицы Садика Хана, протестуя против его переизбрания в 2020 году, передает корреспондент РИА Новости.

Акция протеста проходит в субботу на Парламентской площади в самом центре Лондона. Активисты выступают против переизбрания мэра Лондона, а также возросшей за последнее время криминогенности в британской столице.

"Мы запустили Садика Хана в желтом бикини, чтобы привлечь внимание общественности к ситуации, которая сейчас сложилась в Лондоне. Я считаю, что он должен уйти", — сказал РИА Новости один из активистов по имени Йен.

Другой участник протеста Джеймс отметил, что во время правления действующего мэра в Лондоне возросла преступность, и на этом фоне появилась исламофобия.

"Очень много преступлений, много нападений с ножами, в Лондоне стало небезопасно. Растет исламофобия, хотя об этом и не принято говорить открыто", — отметил собеседник агентства.

Акция протеста проходит спокойно: за порядком следят полицейские и люди в черных костюмах. Перед собравшимися выступила танцевальная группа.

Горожане обсуждают работу мэра и то, каким бы они хотели видеть свой город. "Мэр должен обеспечить безопасность. Пока мы этого не видим", — поделилась с корреспондентом РИА Новости жительница Лондона Джейн.

Желтое бикини, в которое одет "воздушный мэр", отсылает к запрету, введенному Ханом на размещение рекламы в общественном транспорте. В 2016 году мэр выступил против рекламы со стройной девушкой в бикини и надписи: "Готово ли твое тело к пляжному сезону?". По мнению градоначальника, такая реклама может унизить женщин.