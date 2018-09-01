В США разработали "гибрид" F-35 и F-22 для борьбы с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Компания Lockheed Martin предложила ВВС США новую версию многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщает портал Defense One.

По данным источников издания, производитель представил военным "гибридную версию" c комбинированными характеристиками F-22 и F-35. Самолет на базе "Раптора" будет иметь бортовую электронику F-35 и претерпит ряд конструктивных изменений, связанных со стелс-технологиями.

"Lockheed предлагает американским военным и союзникам несколько вариантов: компания пытается понять, как можно модернизировать истребители для противостояния угрозе со стороны России и Китая в ближайшие десять лет", — утверждают собеседники портала.

Отмечается, что концерн продвигает продажу аналогичных "гибридных" моделей Японии.

Lockheed is pitching a F-22/F-35 hybrid to answer the next decade’s Russian and Chinese threats. | @MarcusReports https://t.co/wko2nhgNSh pic.twitter.com/pnb7ytDZnI — Defense One (@DefenseOne) 1 сентября 2018 г.

F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Оба самолета разрабатываются компанией Lockheed Martin.

Истребители регулярно критикуют за высокую стоимость и различные технические неполадки. Так, в октябре прошлого года стало известно о жалобах пилотов F-35, у которых наблюдались симптомы кислородного голодания, а в ноябре Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения армии F-35 из-за ржавчины на самолетах.