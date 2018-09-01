В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению после гибели Захарченко

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Украинские силовики начали подготовку к наступлению в Донбассе после гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил журналистам официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, украинские силовики под прикрытием проведения учений "Шторм-20018" развернули ударную группировку на мариупольском направлении. В частности, по данным ДНР, Киев стягивает в район населенного пункта Розовка тяжелую технику и артиллерию.
Басурин отметил, что "личный состав подразделений получает боеприпасы и снаряжение, а также проводит обслуживание техники перед выполнением боевой задачи".
Басурин также призвал лидеров западных стран вмешаться и остановить "заигравшийся в войну режим Порошенко".
"В противном случае это приведет к очередному витку кровопролития в этой гражданской войне, что не принесет ничего, кроме горя и слез в дома Украины и нашей республики", — заявил Басурин, добавив, что ополченцы готовы отразить атаку силовиков.
Покушение на Александра Захарченко
Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.
Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "Теракт".
Так сейчас выглядит место гибели главы непризнанной ДНР #Захарченко в Донецке. #Donetsk pic.twitter.com/Nr31FTrCDB— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 1 сентября 2018 г.
МИД России также расценил убийство Александра Захарченко как теракт, Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства главы республики и возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР, а также назвал Захарченко "настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса".