В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению после гибели Захарченко

Сотрудник спецслужб у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018

Сотрудник спецслужб у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Украинские силовики начали подготовку к наступлению в Донбассе после гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил журналистам официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"Украинская хунта, подло уничтожив нашего главнокомандующего, Героя Донецкой народной республики Александра Владимировича Захарченко, возомнила себя непобедимой военной державой и начала активную подготовку к наступлению", — сказал Басурин.

По его словам, украинские силовики под прикрытием проведения учений "Шторм-20018" развернули ударную группировку на мариупольском направлении. В частности, по данным ДНР, Киев стягивает в район населенного пункта Розовка тяжелую технику и артиллерию.

Басурин отметил, что "личный состав подразделений получает боеприпасы и снаряжение, а также проводит обслуживание техники перед выполнением боевой задачи".

"Кроме этого, в район Урзуфа прибыли подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийских бригад", — подчеркнул официальный представитель оперативного командования ДНР, отметив, что наступление может начаться 14 сентября.

Басурин также призвал лидеров западных стран вмешаться и остановить "заигравшийся в войну режим Порошенко".

"В противном случае это приведет к очередному витку кровопролития в этой гражданской войне, что не принесет ничего, кроме горя и слез в дома Украины и нашей республики", — заявил Басурин, добавив, что ополченцы готовы отразить атаку силовиков.

Покушение на Александра Захарченко

Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "Теракт".

​МИД России также расценил убийство Александра Захарченко как теракт, Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства главы республики и возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР, а также назвал Захарченко "настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса".