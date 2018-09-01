В Афганистане ликвидировали двух командиров талибов*

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Два высокопоставленных командира радикального движения "Талибан"* ликвидированы в результате авиаударов на юго-востоке Афганистана в провинции Забуль, передает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника полиции провинции Мохаммада Мустафу Майара.

По данным агентства, истребитель коалиции под командованием США совершил налет на укрытия талибов в пригороде города Калат в пятницу, оба командира талибов Муллах Асад и Муллах Сангари были уничтожены, еще несколько человек пострадали.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

* Террористические группировки "Талибан" и "Аль-Каида" запрещены в России.