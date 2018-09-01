В Индии в ДТП с автобусом пострадали 30 врачей

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Не менее 30 врачей пострадали в результате ДТП с автобусом в индийском штате Махараштра, водитель автобуса погиб, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
По данным агентства, врачи ехали из Мумбаи в Аурангабад на медицинскую конференцию, когда произошла авария.
"Инцидент произошел, когда автобус, перевозивший группу врачей, столкнулся с другим транспортным средством на дороге в Ахмеднагаре ночью в пятницу", — приводит агентство слова сотрудника полиции.
Водитель автобуса погиб в результате столкновения, пострадавших докторов доставили в больницы. По словам полицейского, некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии.
Полиция начала расследование инцидента.