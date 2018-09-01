В ДНР рассказали, кто организовал убийство Захарченко

Цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018

Цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины, сообщил РИА Новости по телефону из Донецка советник лидера ДНР Александр Казаков.

"Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры", — сказал Казаков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, действительно ли это Силы специальных операций, Казаков заявил: "Да, это действительно так, те, кто задержан, дали признательные показания".

Покушение на Александра Захарченко

Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "Теракт".

​​МИД России также расценил убийство Александра Захарченко как теракт, Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства главы республики и возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР, а также назвал Захарченко "настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса".