В Малайзии разыскивают двух свидетелей по делу об убийстве Ким Чен Нама

БАНГКОК, 1 сен – РИА Новости. Полиция Малайзии разыскивает двух женщин, гражданок Индонезии, которых малайзийский суд планирует допросить в качестве свидетелей по делу об убийстве в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 года Ким Чен Нама, единокровного старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает в субботу интернет-версия газеты Star со ссылкой на полицейские органы следствия.

Свидетели, две женщины-индонезийки, до недавнего времени проживали в одной из гостиниц в историческом районе столицы Малайзии Куала-Лумпура, но сейчас их местонахождение, говорится в заявлении следственного управления полиции Малайзии, которое цитирует газета.

Ким Чен Нам, старший сын покойного лидера КНДР Ким Чен Ира и брат нынешнего лидера страны Ким Чен Ына, попавший в опалу в Северной Корее и проживавший в эмиграции, был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года перед посадкой на авиарейс в Макао. Две молодые женщины остановили Ким Чен Нама в зале аэропорта. Одна из них отвлекла его внимание, а вторая набросила на его лицо платок, который, как потом установило следствие, был пропитан боевым отравляющим веществом VX. После нападения Ким Чен Нам почувствовал себя плохо и позже скончался в машине скорой помощи на пути в больницу.

Обе напавшие на Ким Чен Нама женщины были задержаны. На допросах в полиции заявили, что их наняли для участия в телевизионном реалити-шоу, а о ядовитом веществе они ничего не знали. По результатам предварительного следствия в международный розыск объявили четырех гражданин КНДР, нанявших двух молодых женщин и покинувших страну еще до нападения на Ким Чен Нама.

16 августа малайзийский суд, рассматривающий дело об убийстве Ким Чен Нама, не нашел оснований для закрытия дела в отношении обвиняемых и постановил приступить к заслушиванию аргументации и допросу свидетелей их защиты.

Обвиняемые, 26-летняя индонезийка Сити Айсия и 19-летняя вьетнамка Доан Тхи Хуонг, должны будут теперь представить суду свою защиту и доказательства своей невиновности.