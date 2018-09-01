Второй погибший при взрыве в Донецке оказался телохранителем Захарченко

У входа в кафе Сепар в Донецке, после взрыва в котором погиб глава ДНР Александр Захарченко

У входа в кафе Сепар в Донецке, после взрыва в котором погиб глава ДНР Александр Захарченко

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Вместе с Александром Захарченко при взрыве в донецком кафе погиб его личный охранник. Об этом РИА Новости сообщил депутат Народного совета самопровозглашенной республики Владислав Бриг.

"По последним данным, вместе с Александром Захарченко погиб его телохранитель", — сказал собеседник агентства.

Также пострадало 11 человек, шесть из них госпитализированы, добавил Бриг.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти самопровозглашенной республики признали подрыв терактом и задержали несколько подозреваемых, которые свидетельствовали о диверсии со стороны Киева. В СБУ опровергли обвинения в причастности к убийству политика.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров расценил происшедшее как "откровенную провокацию", направленную на срыв выполнения минских соглашений.

Так сейчас выглядит место гибели главы непризнанной ДНР #Захарченко в Донецке. #Donetsk pic.twitter.com/Nr31FTrCDB — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) September 1, 2018

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