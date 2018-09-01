МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бомба, взрыв которой унес жизнь главы ДНР Александра Захарченко, по предварительным данным, была заложена в один из осветительных приборов, торшер или люстру, установленные в кафе, и приводилась в действие телефонным звонком, об этом сообщает "Коммерсант".
Кафе "Сепар", где произошел теракт, по предварительным данным, принадлежало начальнику охраны главы ДНР и, учитывая частые визиты высокопоставленных гостей из руководства республики, охранялось самым тщательным способом, отмечает "Коммерсант". Поэтому, по мнению донецких силовиков, без помощи приближенных к Захарченко установить туда взрывное устройство было практически невозможно, пишет газета.
В пользу этой версии, как считают в ДНР, говорит и то, что исполнитель теракта, вероятно, находился рядом с кафе в момент прибытия туда главы ДНР и привел взрывное устройство в действие, как только Захарченко зашел внутрь.
Покушение на Александра Захарченко
Лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.
Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "Теракт".
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР, а также назвал Захарченко "настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса".