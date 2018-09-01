РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

СМИ назвали место закладки бомбы, убившей Захарченко

Сюжет:
Убийство главы ДНР Александра Захарченко (88)
(обновлено: 09:01 01.09.2018)
12130672
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУ входа в кафе Сепар в Донецке, после взрыва в котором погиб глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фотоУ входа в кафе Сепар в Донецке, после взрыва в котором погиб глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бомба, взрыв которой унес жизнь главы ДНР Александра Захарченко, по предварительным данным, была заложена в один из осветительных приборов, торшер или люстру, установленные в кафе, и приводилась в действие телефонным звонком, об этом сообщает "Коммерсант".

Полиция и скорая помощь в центре Донецка после взрыва в кафе Сепар, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Советник Порошенко намекнул на причастность Украины к убийству Захарченко
Представители правоохранительных органов самопровозглашенной республики занимаются поиском вероятных сообщников убийц среди ближайшего окружения Захарченко, так как точной информацией о маршрутах его передвижения обладал довольно узкий круг людей, пишет газета.

Кафе "Сепар", где произошел теракт, по предварительным данным, принадлежало начальнику охраны главы ДНР и, учитывая частые визиты высокопоставленных гостей из руководства республики, охранялось самым тщательным способом, отмечает "Коммерсант". Поэтому, по мнению донецких силовиков, без помощи приближенных к Захарченко установить туда взрывное устройство было практически невозможно, пишет газета.

В пользу этой версии, как считают в ДНР, говорит и то, что исполнитель теракта, вероятно, находился рядом с кафе в момент прибытия туда главы ДНР и привел взрывное устройство в действие, как только Захарченко зашел внутрь.

Покушение на Александра Захарченко

Лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "Теракт".

Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Батяня-комбат. Кто стоит за гибелью главы ДНР Захарченко
МИД России также расценил убийство Александра Захарченко как теракт, Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства главы республики и возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР, а также назвал Захарченко "настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса".

Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>

 

© РИА НовостиТеракт в донецком ресторане "Сепар"
© РИА Новости
Теракт в донецком ресторане "Сепар"
Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
andreas.globetrotter
Что теперь гадать... Проморгали такого человека... Надеюсь, с наступлением осени откроется и сезон охоты на соответствующих майданных деятелей.
07:55
01.09.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена