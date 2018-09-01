National Interest рассказал о серьезной уязвимости истребителей F-35

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Американский истребитель F-35 оказался уязвим для ударов молний из-за своих конструктивных особенностей, об этом пишет National Interest.

В начале августа Корпус морской пехоты США запросил переносные громоотводы для защиты истребителей F-35B, которые развернуты на американской базе "Ивакуни" на японском острове Хонсю. Данное решение морпехи объяснили отсутствием у F-35 должного уровня пассивной защиты от ударов молний из-за того, что истребители построены из композитных материалов, говорится в статье.

Согласно оценке Пентагона, корпорация Lockheed Martin, производитель F-35, уже тестирует методы борьбы с подобными угрозами, в том числе защиту "мозга" самолета — Автономной логистической информационной системы (ALIS).

Кроме того, издание указывает на риск детонации топливных баков истребителя из-за попадания молнии. Данная проблема, как пишет NI, не нова: Пентагон сообщал о ней еще в 2012 году. Тогда по результатам проверки топливной системы F-35 были выявлены проблемы, связанные с недостаточным уровнем кислорода для предотвращения детонации топлива. Это могло происходить из-за неверной работы бортовой системы генерации инертных газов, отвечающей за наполнение освобождающихся объемов топливных баков инертными газами и поддержание в них низкого уровня кислорода.

Решение этой проблемы уже тогда требовало повышения уровня защищенности истребителя, отмечает издание.

Ранее Счетная палата США призывала Пентагон разработать "целостный" план, с помощью которого многочисленные проблемы F-35 можно было бы решить до того, как в начале 2020-х годов начнется полномасштабное производство нового истребителя-бомбардировщика.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Его разработали в трех вариантах: наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании и палубный истребитель для нужд ВМС США. F-35 регулярно критикуют за высокую стоимость и различные технические неполадки.