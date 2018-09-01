Гутерреш призвал страны оказать финансовую помощь БАПОР

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш сожалеет о решении США прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и призывает страны оказать помощь агентству, говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика на сайте организации.

"Генеральный секретарь призывает другие страны помочь восполнить финансовый недостаток, чтобы БАПОР мог продолжить предоставлять жизненно необходимую помощь", — сообщается в заявлении.

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в пятницу заявила журналистам, что США больше не будут делать взносы в БАПОР. Науэрт раскритиковала организацию работы БАПОР и то, как агентство распоряжалось выделенными средствами. Она отметила, что США активизируют обсуждение вопроса помощи беженцам с ООН, властями стран, принимающих их, а также заинтересованными международными игроками. Доля американских средств в ежегодном 1,2-миллиардном бюджете агентства составляла около 350 миллионов долларов.