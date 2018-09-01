Взрыв в кафе: убит глава ДНР Александр Захарченко

Полиция и скорая помощь в центре Донецка после взрыва в кафе Сепар, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Полиция и скорая помощь в центре Донецка после взрыва в кафе Сепар, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В центре Донецка в кафе под названием "Сепар" в минувшую пятницу произошел взрыв, в результате которого погиб лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Первая информация начала поступать от источников в силовых структурах ДНР. По их данным, в ресторане "Сепар", который находится на бульваре Пушкина, в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Стало известно об одном погибшем и трех пострадавших.

Позднее депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский подтвердил информацию о гибели главы ДНР. По данным источников, среди раненых оказался министр доходов и сборов Александр Тимофеев. Официальный сайт ДНР сообщает, что у министра тяжелые ранения.

Донецк закрыли для въезда и выезда в связи с терактом, в котором погиб Захарченко, обстановка в Донбассе на линии соприкосновения спокойная, сообщил представитель оперативного командования ДНР.

Задержанные по подозрению в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко подтвердили, что теракт планировался на Украине, заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников.

По его словам, отмечено передвижение украинской военной техники у линии соприкосновения.

Подробности убийства

Как рассказал РИА Новости источник в правительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики, Александр Захарченко скончался в результате ранения в голову. "Взрывом повреждена большая площадь. Данное ранение не совместимо с жизнью", — сказал собеседник агентства.

Советник Захарченко Александр Казаков в разговоре с РИА Новости подтвердил, что взрыв в кафе был терактом. Он уточнил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее. По словам Казакова, за терактом стоят те же, кто убил командиров ополченцев "Гиви" и "Мотороллу".

Подозреваемые в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко задержаны, добавил Казаков.

Начало "кровавой бойни"

Президент России Владимир Путин через несколько часов после убийства Захарченко выступил с заявлением. Он назвал убитого главу ДНР "настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком и патриотом Донбасса", а его смерть — "подлым убийством".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне.

В Москве считают убийство главы ДНР Александра Захарченко терактом, заявила Захарова. Она призвала к беспристрастному расследованию этого преступления под контролем мирового сообщества. Есть все основания полагать, что за убийством главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко стоит киевский режим, добавила дипломат.

СБУ отвергла обвинения в причастности

Служба безопасности Украины (СБУ) подтверждает гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, однако отвергает обвинения в причастности к ней, заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Мы подтверждаем эту информацию, но никакого отношения к этому украинские спецслужбы не имеют. По нашему мнению, это стало результатом войн между предводителями — кто-то что то делит", — приводит агентство УНН слова Гитлянской. Других деталей она не сообщила.

Советник президента Украины Юрий Бирюков намекнул на возможную причастность украинских спецслужб к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

В посте, опубликованном на странице Бирюкова в Facebook вскоре после появления сообщений о гибели Захарченко, была размещена фотография генерал-майора Игоря Лунева, командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, с подписью "Обожаю эту фотку…".

При этом в комментариях к сообщению советник Петра Порошенко заявил, что этот пост не связан с гибелью Захарченко.

"Был очень неудобен"

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко был очень неудобен Киеву, за его убийством могут стоять власти Украины, считает, в свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Иван Тетерин. Он отметил патриотизм Захарченко, а также богатую историю его защиты интересов жителей Донбасса.

Убийство главы ДНР Захарченко направлено на дестабилизацию ситуации в Донбассе, за его организацией и реализацией стоят экстремистские силы Украины, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников. По его словам, за убийством Захарченко стоят "экстремистские силы Украины".

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, комментируя гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявила, что он погиб как герой и верный сын своего народа.

Обострение ситуации на Донбассе, которое может произойти после гибели главы ДНР Александра Захарченко, выгодно США, которым нужен постоянный очаг антироссийской напряженности, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 24". Жириновский также напомнил, что в этом году в США пройдут выборы в конгресс, а весной будущего года состоятся президентские выборы на Украине, поэтому дестабилизация на Украине, в которой можно обвинить РФ, опять будет выгодна Америке.

Если причастность Киева к гибели главы ДНР подтвердится, то станет ясно, какая из сторон конфликта в Донбассе является террористической, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Украинские власти использует самые грязные методы, чтобы запугать и сломить население Донбасса, убийство главы ДНР Александра Захарченко на совести западных кураторов Киева, с молчаливого согласия которых совершаются преступления, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Донецк отомстит за это преступление"

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин, комментируя гибель председателя главы ДНР Александра Захарченко, подчеркнул, что "Донецк отомстит за это преступление".

Полпред также заявил, что убийство Захарченко было организовано украинской стороной и назвал это очередной агрессией со стороны Украины.

Министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Корнет выразил соболезнования в связи с кончиной главы ДНР Александра Захарченко, назвав его "истинным героем своего края", следует из заявления, размещенного на сайте ведомства.

"Именно этот человек, которого по праву можно назвать истинным героем своего края, с началом войны, не раздумывая, встал на защиту своей Родины", — написал глава МВД ЛНР.

Корнет отметил, что кончина главы ДНР является большой утратой, и выразил уверенность в том, что причастные к гибели Захарченко будут найдены и наказаны.

Часть государственной политики

Террор на Украине возведен в ранг государственной политики, заявил и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник в официальном обращении в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.

"Убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко стало самым веским доказательством того, что нынешний киевский режим — это террористическая организация. И сегодня террор как таковой на Украине возведен в ранг государственной политики", — сказал Пасечник.

Стремление к интеграции с Россией

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников заявил, что курс на интеграцию ДНР с Россией остается неизменным, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

"Неизменным остается и наш внешнеполитический курс — интеграция с Российской Федерацией с перспективой присоединения к большой России. Этот курс уже был поддержан друзьями Республики из различных государств, выступивших с посланиями в ответ на теракт украинских спецслужб", — говориться в сообщении.

Трапезников также заявил, что работа государственных служб самопровозглашенной Донецкой республики будет продолжаться в штатном режиме, все социальные выплаты будут осуществляться в прежних объемах.

"Все государственные службы будут работать в штатном режиме. Все социальные гарантии – пенсии, соцвыплаты, льготы и так далее – будут осуществляться в прежних объемах. При этом все запланированные увеличения социальных и прочих выплат непременно будут реализованы", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Биография Александра Захарченко

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 года в городе Донецке (Украина).

Окончил с отличием Донецкий техникум промышленной автоматики по специальности "горный электромеханик". Учился в Донецком юридическом институте МВД.

В мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка, впоследствии — на должность заместителя министра внутренних дел ДНР.

8 августа 2014 года Советом министров ДНР Александр Захарченко утвержден на пост премьер-министра Донецкой народной республики.

2 ноября 2014 года он был избран главой самопровозглашенной Донецкой народной республики, получив 75,5% голосов избирателей в ДНР. Официально вступил в должность 4 ноября.

Александр Захарченко был женат, у него остались четверо сыновей.