Россия перестанет доставлять астронавтов на МКС

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Обязательства России перед США по контракту на доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) завершатся в апреле 2019 года, об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Полеты астронавтов на кораблях "Союз"
В 2016 году НАСА через корпорацию Boeing купило у РКК "Энергия" пять мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС.
Также сообщалось о возможности покупки в 2018 году дополнительного места для астронавта Шеннон Уокер, но затем она была переведена в экипаж "Союза МС-12", который отправится на орбиту весной 2019 года. Всего на 2019 год запланирован запуск трех российских космических кораблей "Союз": "Союза МС-12", "Союза МС-13" и "Союза МС-14".
Взаимодействие без оглядки на санкции
Ранее "Роскосмос" выражал готовность предоставить американским астронавтам мест в российских "Союзах" для полета на Международную космическую станцию в случае задержек в создании частных американских космических кораблей.
Также директор НАСА назвал подобную ситуацию уникальной возможностью для агентства и выразил надежду на сохранение партнерских отношений с Россией.
Российские двигатели для американских ракет
Сотрудничество России и США в космосе не ограничивается МКС.
В 1997 году страны подписали контракт на поставку 101 двигателя РД-180 суммой почти в миллиард долларов. Несколько лет назад американский конгресс ввел запрет на использование этих двигателей после 2019 года, однако позже отложил его до 2022-го. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительно 20 РД-180.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Россия не планирует прекращать поставки ракетных двигателей для космической программы Соединенных Штатов, так как, по его словам, Москва не собирается действовать в ущерб своим интересам.