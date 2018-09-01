Россия перестанет доставлять астронавтов на МКС

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Обязательства России перед США по контракту на доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) завершатся в апреле 2019 года, об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Полеты астронавтов на кораблях "Союз"

"Посадкой корабля "Союз МС" в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с НАСА, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов", — отметил он, выступая в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" на открытии совещания, посвященного перспективам пилотируемой космонавтики.

В 2016 году НАСА через корпорацию Boeing купило у РКК "Энергия" пять мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС.

В апреле 2018 года стало известно, что на 2019 год НАСА купило три места, при этом агентство оставило за собой право закупки дополнительных мест, что организация периодически и делает. Например, в 2017 году дополнительное место было приобретено для астронавта Джо Акаба.

Также сообщалось о возможности покупки в 2018 году дополнительного места для астронавта Шеннон Уокер, но затем она была переведена в экипаж "Союза МС-12", который отправится на орбиту весной 2019 года. Всего на 2019 год запланирован запуск трех российских космических кораблей "Союз": "Союза МС-12", "Союза МС-13" и "Союза МС-14".

Взаимодействие без оглядки на санкции

Ранее "Роскосмос" выражал готовность предоставить американским астронавтам мест в российских "Союзах" для полета на Международную космическую станцию в случае задержек в создании частных американских космических кораблей.

При этом директор НАСА Джим Брайденстайн особо отметил важную роль взаимодействия России и США в космосе. Как подчеркнул Брайденстайн, взаимодействие между странами в этой сфере продолжается, несмотря на общее ухудшение отношений.

Также директор НАСА назвал подобную ситуацию уникальной возможностью для агентства и выразил надежду на сохранение партнерских отношений с Россией.

Российские двигатели для американских ракет

Сотрудничество России и США в космосе не ограничивается МКС.

В 1997 году страны подписали контракт на поставку 101 двигателя РД-180 суммой почти в миллиард долларов. Несколько лет назад американский конгресс ввел запрет на использование этих двигателей после 2019 года, однако позже отложил его до 2022-го. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительно 20 РД-180.

В конце июля "Энергомаш" сообщил, что заключил контракт на поставку еще шести РД-180 в 2020 году для нужд НАСА и американских ВВС.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Россия не планирует прекращать поставки ракетных двигателей для космической программы Соединенных Штатов, так как, по его словам, Москва не собирается действовать в ущерб своим интересам.