Число заболевших холерой в Алжире возросло до 74 человек

АЛЖИР, 1 сен — РИА Новости. Число заболевших холерой в Алжире увеличилось до 74 подтвержденных случаев, сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны, полученном в распоряжение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, 56 человек заразились холерой в провинции Блида в 60 километрах к югу от столицы Алжира. Отмечалось, что 88 человек были направлены в больницы четырех провинций по подозрению в заболевании холерой.

"По данным на 30 число текущего месяца, число больных холерой составило 74 подтвержденных случая", — говорится в заявлении.

Согласно документу, больные обследовались в больницах шести провинций страны, однако случаи заражения зафиксированы именно в провинции Блида, больные из других районов посещали эту провинцию.

Местный телеканал En-Nahar сообщил, что министр образования Алжира Нурия Бенгебрит заявила, что вспышка холеры не повлияет на начало учебного года в школах страны.