ООН, 1 сен — РИА Новости. Отказ США от финансовой поддержки Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) осложнит урегулирование в этом регионе, сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в пятницу заявила журналистам, что США больше не будут делать взносы в БАПОР. Науэрт раскритиковала организацию работы БАПОР и то, как агентство распоряжалось выделенными средствами. Она отметила, что США активизируют обсуждение вопроса помощи беженцам с ООН, властями стран, принимающих их, а также заинтересованными международными игроками. Доля американских средств в ежегодном 1,2-миллиардном бюджете агентства составляла около 350 миллионов долларов.

"Нынешнее решение США не способствует делу продвижения процесса ближневосточного урегулирования, важной частью которого является справедливое решение проблемы палестинских беженцев", — сказал Стржижовский.

Он отметил, что "по линии Агентства направляется значительная часть международной помощи, от которой зависят многие палестинцы, ставшие беженцами уже второй и третий раз в результате тяжелейших потрясений, постигших ближневосточный регион в последние годы".

"Россия продолжит поддержку БАПОР, деятельность которого выходит за рамки сугубо гуманитарной сферы и направлена на стабилизацию и содействие мирному процессу на Ближнем Востоке", — добавил пресс-секретарь российской миссии.