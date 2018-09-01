Советник Порошенко намекнул на причастность Украины к убийству Захарченко

Полиция и скорая помощь в центре Донецка после взрыва в кафе Сепар, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Полиция и скорая помощь в центре Донецка после взрыва в кафе Сепар, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Советник президента Украины Юрий Бирюков намекнул на возможную причастность украинских спецслужб к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

В посте, опубликованном на странице Бирюкова в Facebook вскоре после появления сообщений о гибели Захарченко, была размещена фотография генерал-майора Игоря Лунева, командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, с подписью "Обожаю эту фотку…".

При этом в комментариях к сообщению советник Петра Порошенко заявил, что этот пост не связан с гибелью Захарченко.

Покушение на Александра Захарченко

Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла причастность Киева к убийству главы ДНР.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев получил тяжелые ранения.

Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт".

МИД России также расценил убийство Захарченко как теракт, Следственный комитет России заявил о готовности оказать содействие правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства главы республики и возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Александра Захарченко, отметив, что Россия всегда будет с Донбассом.

Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>