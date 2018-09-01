Палестина осудила решение США о прекращении финансирования БАПОР

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат выступил с критикой решения США о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщается в заявлении генсека.

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в пятницу заявила журналистам, что США больше не будут делать взносы в БАПОР. Науэрт раскритиковала организацию работы БАПОР и то, как агентство распоряжалось выделенными средствами. Она отметила, что США активизируют обсуждение вопроса помощи беженцам с ООН, властями стран, принимающих их, а также заинтересованными международными игроками. Доля американских средств в ежегодном 1,2-миллиардном бюджете агентства составляла около 350 миллионов долларов.

"Мы выступаем против решения США и полностью осуждаем его", — заявил Орейкат.

Генсекретарь считает, что решения администрации США по отношению к Иерусалиму, беженцам и поселениям представляют собой нарушение международного права, безопасности и стабильности и являются "дарами для сил экстремизма и терроризма в регионе".

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение США не выделять Палестине помощь в 200 миллионов долларов принято по политическим соображениям и идет вразрез с гуманитарными потребностями. РФ вносит в бюджет БАПОР порядка 10 миллионов долларов в период с 2017 по 2021 год.

В середине января власти США объявили, что удерживают 65 миллионов долларов из добровольного взноса в бюджет Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ и ограничивают его 60 миллионами.

БАПОР действует с 1950 года, оказывая, по собственным подсчетам агентства, помощь пяти миллионам человек — палестинцам, которые остались без крова и средств к существованию в результате арабо-израильского конфликта, а также их потомкам.

Палестинцы настаивают на праве беженцев на возвращение в пределы современного Израиля. Власти еврейского государства такой вариант исключают, доказывая, что это изменит демографический баланс в пользу арабов, составляющих сейчас порядка 20% из восьми миллионов жителей страны.