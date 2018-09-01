На Украине заявили о способности уничтожить российский флот за 5 минут

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. У Киева есть "все силы и средства", чтобы сокрушить любой флот на Азовском море, в том числе и российский. Об этом в интервью порталу "Обозреватель" заявил депутат Верховной рады Юрий Береза.

"Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придет, уничтожается буквально за пять-десять минут", — считает парламентарий.

По его мнению, украинские ВМС способны ликвидировать российские корабли на Азове с помощью советского оружия.

"Измерив, на каком расстоянии могут быть корабли, можно даже взять то вооружение, которое было в 1991 году в Советском Союзе, — оно практически все у нас, — и ракетно-артиллерийские системы смогут подавить практически любой флот", — заявил Береза.

Заминировать Азовское море

Бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в минувшем июле в эфире "Громадского радио" заявил о необходимости минирования Азовского моря.

По его словам, проложенные по Азовскому морю "взрывные и неразрывные ограждения" позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта.

Чтобы украинские гражданские суда не подорвались на таких заграждениях, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов.

"Дулю показать"

В то же время замминистра по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука в эфире телеканала ZIK ранее высказал противоположное мнение. По его словам, украинские военно-морские силы могут противопоставить российскому флоту в Азовском море только "дулю". Таким образом он отреагировал на слова председателя общественной организации "Правое дело" Дмитрия Снегирева, призвавшего украинскую армию "эффективно отреагировать" на действия российских военных в Керченском проливе с помощью неких "современных разработок ВПК".

"Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту", — сказал Тука.

Недостижимость военного паритета

В командовании Военно-морских сил Украины в августе признали, что не в состоянии достигнуть военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях. Об этом говорилось о стратегии развития украинского военного флота, которая была опубликована на странице ведомства в Facebook.

Впрочем, уверяет командование ВМС, для противостоянии России такой паритет и не потребуется — для этого стране необходим "небольшой, но эффективный" флот. В качестве примера ведомство привело морские силы Норвегии, Швеции и Израиля.

"Мы строим сбалансированные ВМС, которые будут способны решать все задачи, поставленные нашим государством. На первом этапе это прибрежный флот, на втором — москитный, на третьем — сбалансированный", — говорилось в сообщении.

Патрулирование азовского побережья

Украине следует заняться патрулированием азовского побережья, чтобы противодействовать угрозе со стороны России, заявил в минувшем мае в интервью порталу "Обозреватель" бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко.

По его словам, Москва проводит военно-морские учения в Азовском море в непосредственной близости к украинскому побережью, что является "провокацией" и "гибридной угрозой вторжения с моря".

По мнению адмирала, украинские власти должны ответить России ради "предотвращения кризиса". "Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины — это сдерживающий фактор", — заявил он.

Кроме того, адмирал призвал к созданию мобильные группировки военно-морских сил. "Да, они не будут суперсовременными, но они смогут сдерживать худшие сценарии в прибрежных водах", — сказал Кабаненко.

Киев предъявляет Москве претензии в создании препятствий судоходству в Азовском море, а именно в том, что она блокирует заходы судов, направляющихся в украинские порты. На Украине отмечают, что таким образом задержано свыше 150 украинских судов.

Ранее президент Петр Порошенко поручил МИД представить предложения по урегулированию с Россией ситуации с судоходством в Азовском море.