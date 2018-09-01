Молчать на русском. Украинские школы переходят на мову, а получают суржик

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Игорь Гашков.

"Было плохо, а стало еще хуже"

По закону об образовании, принятому в 2017 году, с 1 сентября все школы Украины переводятся на государственный язык, независимо от желания учеников и их родителей. Полной украинизации планируется достичь к 2020-му. Русский, на котором раньше можно было изучать гуманитарные и естественные предметы, становится дисциплиной по выбору с ограниченным количеством учебных часов.

Право выбирать язык обучения оказалось под угрозой после смены власти в 2014 году. Русские школы закрывали или превращали в украинские, а те, которые оставались, финансировали по остаточному принципу. И все-таки, по данным на начало года, не менее 350 тысяч детей на Украине учились на русском и около 50 тысяч посещали школы для других национальных меньшинств.

Мать пятиклассника из Одессы Ирина Геращенко считает абсурдом украинизацию образования в городе, где подавляющее большинство говорит по-русски. "Школам страшно не хватает учителей, платят мало. И в этих условиях по политическим мотивам ставится цель: найти педагога-физика или географа, который непременно преподавал бы свой предмет на державной мове. Да таких специалистов и нет просто! В Министерстве образования не понимают, что патриот и активист — это еще не специалист, что русский — язык большинства", — сетует она в разговоре с РИА Новости.

Перемены болезненны для ее семьи: родители рассчитывали, что дети смогут учиться на русском до поступления в вуз. "Я была недовольна качеством образования в начальных классах: детей учили так, что они даже не знали толком, кто такой Пушкин. Но была надежда, что еще удастся наверстать упущенное. И вот в 2017 году выяснилось, что занятия с пятого класса переводятся на украинский. Понимаете, было плохо, а стало еще хуже", — говорит Геращенко.

Украинизация образования, по ее наблюдениям, выглядит парадоксально: на уроках учителя вынуждены говорить на державной мове, а на переменах общаются по-русски. Педагоги-историки рассказывают о "революции достоинства" на Майдане и сами не верят в то, что говорят. А на занятия по русскому записываются дети ветеранов АТО, потому что дома они разговаривают вовсе не на мове.

"Бывали случаи, когда сторонники официального Киева забирали своих детей из украинских классов и переводили в русские — иначе у малышей не получалось учиться, — рассказывает Геращенко. — Ведь с точки зрения культуры Одесса по-прежнему русский город, украинизация образования здесь граничит с фарсом, все держится на лицемерии и желании исполнить распоряжение властей".

Победа суржика

В Запорожье отмечают те же трудности, что и в Черноморском регионе: нехватка преподавательских кадров, владеющих мовой, непонимание естественно-научной терминологии на державном языке, конфликты между педагогами по вопросу о патриотизме. Добавляется и еще одна — распространение смешанного наречия, или суржика, с полным игнорированием грамматических правил.

"Я много лет работала с молодежью. Русскоязычной молодежью Запорожья — другой тут раньше и не было. Так вот, большинство из них не умели грамотно писать ни на одном языке. Думали и говорили на русском, а писать их учили на украинском. В результате ни нашим, ни вашим", — рассказала РИА Новости на условиях анонимности Анна, педагог из Запорожья.

По словам собеседников РИА Новости, распространению суржика способствует невысокое качество учебной литературы, часто представляющей собой переводы иностранных изданий. Многие из них содержат малоупотребимые в повседневном украинском слова. Их вписывают, например, в формулировки простейших задач. Школьники не понимают текст и вынуждены заучивать его как скороговорку. В результате к неусвоенному русскому добавляется непонятый украинский.

"Недавний случай: в восьмой класс зашла учительница украинского языка со списком класса и попросила поднять руки тех, кто считает себя украинцем. Руки поднял почти весь класс, кроме двух детишек. Учительница сделала соответствующие отметки в списке и спросила: "А ты почему не считаешь себя украинкой?" — "Но ведь я азербайджанка", — ответила девочка. "А где ты родилась, на Украине?" — "Да" — "Так значит, ты украинка!" — радостно заключила учительница, поставив очередной плюсик. По той же схеме отработан и второй школьник", — делится подробностями Анна.

В прошлом, по ее словам, отразить атаку учителей было проще: сама она в школьные годы защищалась от украинизации доводом, что родилась за пределами Украины — на территории России.

Повинні говорить на украинском

Столичный Киев особенно наглядно демонстрирует парадоксы повсеместного перехода на украинский. В городе, где большинство по-прежнему предпочитает говорить по-русски, насчитывается лишь несколько школ с обучением на этом языке. В последние годы число таких школ сокращается, ведь многие родители не желают изоляции своих детей в моральном гетто. Им действительно приходится непросто.

"Это психологическое явление очень трудно объяснить: почему дома так, а в коллективе — иначе. Общепринятое негласное правило — в школе все "повинні" говорить на украинском. Все: учителя, дети, родители. Само слово "повинні" происходит от общеславянского корня "вина", "повинность". Какой корень, такая и психологическая нагрузка", — объясняет РИА Новости киевлянка Евгения.

Однако принудительно сделать из русскоязычного этнического украинца сложно, уверена она. "Не думаю, что из этого что-то выйдет. Рожать, любить и умирать можно только на родном языке, все это уже было в истории", — напоминает Евгения. И тоже отмечает победу суржика над державной мовой. "Отсутствует качественная украиноязычная среда, дома на мове не говорят, в телевизоре только малопонятная политика, которая детей не интересует, контента украиноязычного очень мало, и он такой, что вызывает сомнения в качестве", — говорит киевлянка. В таких условиях грамотность снизится, но мова все равно не вытеснит русский.

В глазах многих родителей отказ от русского языка сплетается в единый клубок проблем с другими трудностями украинской школы: хроническим недофинансированием, сокращением образовательных программ, плохим уровнем преподавания. Родители учеников в разговорах с РИА Новости подчеркивали, что, независимо от предмета, полагаются больше на услуги репетиторов. В случае с русским необходимость в дополнительных занятиях очевидна.

"После потери Крыма и многолетней гражданской войны опасно высказываться в защиту русского языка. Многим родителям придется самостоятельно обучать детей", — поделился своим мнением с РИА Новости киевлянин Александр Мединский. "Факт остается фактом: если вы хотите сохранить традиции грамотного русского языка в семье, платить вам придется из своего кармана", — резюмирует он.