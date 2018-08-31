Полиция Нидерландов не исключает, что нападение в Амстердаме было терактом

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Нидерландская полиция не исключает, что нападение неизвестного с ножом в центре Амстердама, в результате которого были ранены два человека, являлось терактом, сообщает телерадиокомпания RTL со ссылкой на заявление правоохранителей.

По ее данным, следователи расследуют несколько версий мотива нападения, в том числе теракт, кроме того, они не смогли установить связи между жертвами инцидента.

"Предварительное расследование полиции показало, что жертвы не были выбраны намеренно или по какой-либо причине", — цитирует телерадиокомпания ведомство. Сообщается, что нападавшим является 19-летний уроженец Афганистана, у которого было разрешение на постоянное проживание в Германии.

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил двух человек ножом у здания центрального вокзала в Амстердаме, после чего был нейтрализован полиций. Нападавший с огнестрельным ранением и двое пострадавших в нападении были госпитализированы. Согласно RTL, пострадавшие получили тяжёлые ранения.