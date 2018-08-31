Трамп намерен подписать договор вместо НАФТА в течение трех месяцев

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс США о намерении подписать новый договор вместо соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) в течение 90 дней, сообщает офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

"Сегодня президент уведомил конгресс о своем намерении подписать торговое соглашение с Мексикой и Канадой, если она хочет, в течение 90 дней. Соглашение является самым прогрессивным и имеющим высокие стандарты торговым соглашением в мире", — говорится в заявлении офиса.

Согласно документу, США также ведут переговоры с Канадой на протяжении всего этого года, на этой неделе эти встречи продолжались на всех уровнях.

"Переговоры были конструктивными и мы добились прогресса. Наши официальные лица продолжают работать над достижением договоренности. Команда Торгового представительства США встретится с министром (иностранных дел Канады Христей — ред.) Фриланд и ее коллегами в среду на следующей неделе", — сообщается в заявлении.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). В среду министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что провела конструктивные переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером по поводу заключения нового договора о торговле.