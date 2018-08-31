Трамп возмущен утечкой своих высказываний, затруднивших переговоры по НАФТА

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп возмутился утечкой его высказываний, которые затруднили переговоры с Канадой по торговле.

США и Канада пытаются договориться по торговому соглашению до конца пятницы по вашингтонскому времени — этот крайний срок поставила администрация США. Давление на Канаду увеличилось после того, как США и Мексика объявили о достижении отдельного соглашения, хотя изначально переговоры об актуализации Североамериканской зоны свободной торговли велись тремя странами с целью перезаключить трехстороннее соглашение НАФТА.

"Вау, я дал комментарий Bloomberg не под запись относительно Канады, и это твердое условие (не цитировать разговор — ред.) было откровенно нарушено. Да уж, еще один нечестный репортаж. Я к этому привык. По крайней мере Канада знает, какова моя позиция!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее газета Toronto Star опубликовала сделанные не под запись комментарии Трампа агентству Bloomberg. Трамп говорит, что не пойдет на компромисс с правительством премьера Канады Джастина Трюдо, но не будет об этом объявлять публично: "Это будет так оскорбительно, что они не смогут договориться".

Также Трамп сказал не под запись, что соглашение с Канадой будет заключено полностью на условиях США. Публично Трамп сказал лишь, что сделка "близка".

Комментарии не под запись (off the record), согласно стандартам Белого дома и других ведомств США, означают, что их нельзя цитировать в публикации ни с прямой ссылкой на говорящего, ни со ссылкой на источник. Такие комментарии используются обычно "для сведения" прессы.