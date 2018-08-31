В Газе 240 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Не менее 240 человек получили ранения в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

"По состоянию на 21.30 (время совпадает с мск), на восточных границах сектора Газа в столкновениях с израильской армией получили ранения 240 палестинцев, 82 человека были госпитализированы", — сказал Ашраф аль-Кидра. По его словам, среди пострадавших есть три сотрудника минздрава, кроме того, был госпитализирован один ребенок.

Протестные акции в секторе Газа, так называемый "Великий марш возвращения", продолжаются в анклаве с 30 марта. Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными. С конца мая палестинские боевики и израильская армия уже четырежды обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалацию удавалось погасить Египту и ООН, которые разрабатывают проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа.

Всего в выступлениях "марша возвращения" погибли 170 палестинцев, в том числе 27 несовершеннолетних и три женщины, порядка 18 тысяч были ранены, свидетельствуют подсчеты минздрава.