В Донецке убит глава ДНР Захарченко

22:1831.08.2018
(обновлено: 22:52 31.08.2018)
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В центре Донецка в кафе под названием "Сепар" в пятницу произошел взрыв, в котором погиб лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Первая информация начала поступать от источников в силовых структурах ДНР. По их данным, в ресторане, который находится на бульваре Пушкина, в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Стало известно об одном погибшем и трех пострадавших.
Позднее депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский подтвердил информацию о гибели главы ДНР. По данным источников, среди раненых оказался министр доходов и сборов Александр Тимофеев. Официальный сайт ДНР сообщает, что у министра тяжелые ранения.
Донецк отомстит
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин впоследствии заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко было организовано украинской стороной, назвал это очередной агрессией со стороны Украины.
По его словам, это очередная агрессия со стороны Украины. Глава Донецкой народной республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17.00.
При этом Пушилин подчеркнул, что "Донецк отомстит за это преступление".
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Глава ДНР Александр Захарченко скончался в результате теракта. Кадры с места ЧП
За убийством может стоять Киев
МИД РФ уже отреагировал на инцидент. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам, "есть все основания полагать, что за его (Александра Захарченко – ред.) убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных".
В Москве расценили убийство Захарченко как теракт. "Вместо выполнения минских договорённостей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне", — указала Захарова.
В Киеве говорят об инсценировке
В Киеве также уже поспешили прокомментировать известия о гибели Захарченко. В частности член коллегии министерства внутренних дел Украины, депутат Рады Антон Геращенко заявил, что гибель лидера ДНР могла быть инсценирована с "определенной целью", но не уточнил, с какой.
При этом депутат не исключил, что Захарченко могли убить его товарищи, "не поделив какую-то сферу криминального бизнеса".
При этом в конце мая Служба безопасности Украины участвовала в инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко. Пока постановка не была раскрыта, украинская сторона и ее западные союзники обвиняли РФ в причастности к "убийству".
Теракт в донецком ресторане "Сепар"
Угроза эскалации
По мнению главреда журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, убийство главы Захарченко может стать спусковым крючком для дальнейших опасных событий.
"То, что минский процесс зашёл в тупик, известно давно. Как и тот факт, что возобновление боевых действий устроило бы, как минимум, отдельные группы по обе стороны линии размежевания. А учитывая крайне запутанное и напряженное состояние дел между Россией и США, очередной взрыв горячего конфликта снова выводит украинский вопрос на авансцену", — написал Лукьянов в Telegram-канале своего журнала.
В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил мнение, что Киев может воспользоваться гибелью Захарченко для эскалации конфликта в Донбассе.
По мнению эксперта, гибель Захарченко мало что изменит в ДНР, будет избран новый глава, "будет проведена чистка среди тех, кто отвечает за безопасность республики".
Однако, по его словам, со стороны Украины можно ожидать, чего угодно.
"Это может быть силовой вариант развития событий, эскалация военной напряженности, особенно в преддверии выборов на Украине, которые сейчас для (президента Украины Петра) Порошенко складываются не очень удачно и которые он бы с большим удовольствием сорвал, введя чрезвычайное военное положение. Но чтобы его ввести, потребуется эскалация вооруженного конфликта в Донбассе", — отметил Безпалько.
Как отметил заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин, убийство Захарченко обострит ситуацию на Донбассе, создаст нестабильность.
В пятницу, 31 августа, в ресторане неподалеку от резиденции главы ДНР Александра Захарченко прогремел взрыв.
Позже стало известно, что Захарченко погиб.
Источник в правительстве республики рассказал, что глава ДНР скончался тяжелого ранения в голову.
Советник Захарченко Александр Казаков в беседе с РИА Новости заявил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее.
Власти ДНР назвали взрыв терактом.
Донецк закрыли для въезда и выезда.
"Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе", — отреагировал на случившееся российский МИД.
Политологи считают, что убийство главы ДНР направлено на дестабилизацию ситуации в Донбассе.
"Он ходил по острию ножа все это время, поскольку против него выступали экстремистские силы Украины, и вот они добились своего", — считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Александр Захарченко родился в 1976 года в Донецке.
Во время протестов на юго-востоке Украины в 2014 году участвовал в штурме здания Донецкой областной администрации.
В мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка.
Позже стал заместителем министра внутренних дел Донецкой народной республики, а затем премьер-министром ДНР.
В ноябре 2014 года Александра Захарченко избрали главой ДНР.
Александр Захарченко на мероприятиях в честь Дня Республики в Донецке.
На Захарченко неоднократно покушались. В мае 2017 года на трассе, по которой ехал его кортеж, прогремел взрыв. А в августе 2016 года возле дома, где жил глава ДНР, обезвредили бомбу. Были пресечены и другие попытки терактов.
Александр Захарченко во время посещения лицея в Горловке, который сильно пострадал во время обстрелов и был открыт после ремонта.
Глава ДНР Александр Захарченко в Донецке.