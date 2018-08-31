В Донецке убит глава ДНР Захарченко

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В центре Донецка в кафе под названием "Сепар" в пятницу произошел взрыв, в котором погиб лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Первая информация начала поступать от источников в силовых структурах ДНР. По их данным, в ресторане, который находится на бульваре Пушкина, в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Стало известно об одном погибшем и трех пострадавших.

Позднее депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский подтвердил информацию о гибели главы ДНР. По данным источников, среди раненых оказался министр доходов и сборов Александр Тимофеев. Официальный сайт ДНР сообщает, что у министра тяжелые ранения.

Донецк отомстит

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин впоследствии заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко было организовано украинской стороной, назвал это очередной агрессией со стороны Украины.

По его словам, это очередная агрессия со стороны Украины. Глава Донецкой народной республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17.00.

При этом Пушилин подчеркнул, что "Донецк отомстит за это преступление".

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За убийством может стоять Киев

МИД РФ уже отреагировал на инцидент. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам, "есть все основания полагать, что за его (Александра Захарченко – ред.) убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных".

В Москве расценили убийство Захарченко как теракт. "Вместо выполнения минских договорённостей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне", — указала Захарова.

В Киеве говорят об инсценировке

В Киеве также уже поспешили прокомментировать известия о гибели Захарченко. В частности член коллегии министерства внутренних дел Украины, депутат Рады Антон Геращенко заявил, что гибель лидера ДНР могла быть инсценирована с "определенной целью", но не уточнил, с какой.

При этом депутат не исключил, что Захарченко могли убить его товарищи, "не поделив какую-то сферу криминального бизнеса".

При этом в конце мая Служба безопасности Украины участвовала в инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко. Пока постановка не была раскрыта, украинская сторона и ее западные союзники обвиняли РФ в причастности к "убийству".

© РИА Новости Теракт в донецком ресторане "Сепар" © РИА Новости Теракт в донецком ресторане "Сепар"

Угроза эскалации

По мнению главреда журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, убийство главы Захарченко может стать спусковым крючком для дальнейших опасных событий.

"То, что минский процесс зашёл в тупик, известно давно. Как и тот факт, что возобновление боевых действий устроило бы, как минимум, отдельные группы по обе стороны линии размежевания. А учитывая крайне запутанное и напряженное состояние дел между Россией и США, очередной взрыв горячего конфликта снова выводит украинский вопрос на авансцену", — написал Лукьянов в Telegram-канале своего журнала.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил мнение, что Киев может воспользоваться гибелью Захарченко для эскалации конфликта в Донбассе.

По мнению эксперта, гибель Захарченко мало что изменит в ДНР, будет избран новый глава, "будет проведена чистка среди тех, кто отвечает за безопасность республики".

Однако, по его словам, со стороны Украины можно ожидать, чего угодно.

"Это может быть силовой вариант развития событий, эскалация военной напряженности, особенно в преддверии выборов на Украине, которые сейчас для (президента Украины Петра) Порошенко складываются не очень удачно и которые он бы с большим удовольствием сорвал, введя чрезвычайное военное положение. Но чтобы его ввести, потребуется эскалация вооруженного конфликта в Донбассе", — отметил Безпалько.

Как отметил заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин, убийство Захарченко обострит ситуацию на Донбассе, создаст нестабильность.