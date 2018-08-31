В Йемене обстреляли грузовик Всемирной продовольственной программы

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Грузовик Всемирной продовольственной программы попал под обстрел к югу от йеменского порта Ходейда, водитель получил серьезные ранения, сообщается в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте.
"Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН серьезно обеспокоена инцидентом 29 августа с грузовиком, связанным договором с ВПП, попавшим под артиллерийский обстрел, когда он доставлял жизненно важную продовольственную помощь в раздираемый войной район ат-Тухайта на юге провинции Ходейда", — говорится в заявлении.
Противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами продолжается в Йемене с 2014 года. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом.