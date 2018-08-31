В Йемене обстреляли грузовик Всемирной продовольственной программы

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Грузовик Всемирной продовольственной программы попал под обстрел к югу от йеменского порта Ходейда, водитель получил серьезные ранения, сообщается в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте.

Согласно заявлению, инцидент произошел 29 августа. Грузовик направлялся в район ат-Тухайта в провинции Ходейда, чтобы доставить туда гуманитарную помощь. Грузовик перевозил 30 тонн продовольственной помощи, которая могла покрыть нужды двух тысяч человек на один месяц.

"Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН серьезно обеспокоена инцидентом 29 августа с грузовиком, связанным договором с ВПП, попавшим под артиллерийский обстрел, когда он доставлял жизненно важную продовольственную помощь в раздираемый войной район ат-Тухайта на юге провинции Ходейда", — говорится в заявлении.

Как сообщается в документе, на грузовике находилась эмблема организации, по нему был нанесен удар неизвестной вооруженной группой в двух километрах от места назначения.

Противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами продолжается в Йемене с 2014 года. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом.