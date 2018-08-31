В Нидерландах мужчину оштрафовали за призывы убить Санта-Клауса

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Судья в Нидерландах приговорил к штрафу в размере 300 евро мужчину за призывы убить Санта-Клауса (Синтерклааса), сообщает телерадиокомпания RTV Utrecht.

Как сообщается, мужчина разместил в социальной сети Facebook обещание выдать приз тому, кто совершит жестокое убийство персонажа, "чтобы раз и навсегда избавится от этого праздника". После этого играющий Синтерклааса актер обратился в правоохранительные органы. Автор сообщения заявил суду, что написанное является шуткой, однако судья принял решение оштрафовать мужчину за призывы к насилию.

Праздник День святого Николая, прообраза персонажа, известного как Синтерклаас или Санта-Клаус, отмечается в Нидерландах и Бельгии 5 и 6 декабря. Согласно праздничной традиции, Синтерклаас прибывает в страну в середине ноября на корабле, его встречают взрослые и дети, а трансляцию приезда сказочного персонажа ведут национальные телеканалы. Синтерклааса сопровождает помощник — Черный Пит, его изображают в головном уборе с перьями, с черным лицом и красными губами. Правозащитники в королевстве критикуют образ Черного Пита, считая его расистским и берущим начало из колониальной культуры.

В прошлом ноябре в праздничные дни полиция заблокировала въезд митингующим против образа "Черного Пита" в город, куда прибывал Синтерклаас, из соображений безопасности.