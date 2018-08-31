После убийства Захарченко украинские войска привели в боевую готовность

У входа в кафе Сепар в Донецке, после взрыва в котором погиб глава ДНР Александр Захарченко

У входа в кафе Сепар в Донецке, после взрыва в котором погиб глава ДНР Александр Захарченко

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. После убийства главы ДНР Александра Захарченко власти самопровозглашенной республики зафиксировали, что войска Украины на линии соприкосновения приведены в боевую готовность, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"После того, как произошло это циничное убийство, этот теракт, нами зафиксировано перемещение войск по линии соприкосновения. Украинские военные подняты по боевой подготовке", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24"

По словам Басурина, убийство Захарченко произошло "при регуляторе Соединенных Штатов Америки". Он выразил уверенность, что Вашингтон "непосредственно участвовал в этом процессе".

"Мы считаем, что эта цепь, которая планировалась спецслужбами как Украины, так и США по дестабилизации обстановки как по линии соприкосновения вплоть до перехода в наступление на одном из участков фронта, так и в общем ситуации в республики", — добавил Басурин.

© РИА Новости Теракт в донецком ресторане "Сепар" © РИА Новости Теракт в донецком ресторане "Сепар"

Он подчеркнул, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики после теракта контролируют ситуацию в полном объеме.

"Я бы хотел сказать, обращаясь к президенту Украины Порошенко и его клике кровожадной, — тот сценарий, который они планировали с убийством, он у них не получится", — отметил замкомандующего оперативным командованием ДНР.

В ДНР готовы к обострению конфликта

У республики хватит сил и средств, чтобы сдержать возможную агрессию Украины, и ополченцы сделают все возможное, чтобы не пролилась кровь гражданского населения, добавил он.

Ополчение самопровозглашенной ДНР переведено в высшую боевую готовность после гибели Александра Захарченко, заявили журналистам в оперативном командовании республики.

"Этот террористический акт направлен на дестабилизацию обстановки в республике и проведен силами спецопераций Украины под контролем спецслужб США. Все подразделения Народной милиции переведены в высшую степень боевой готовности!" — заявил представитель ополченцев.

Теракт в центре Донецка

Он подчеркнул, что у противника нет возможности воспользоваться создавшимся положением и нарушить границы республики.

Глава ДНР погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар", которое находится неподалеку от его резиденции. Он получил несовместимое с жизнью ранение в голову. Кроме того, с тяжелой травмой госпитализирован глава Минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.

Советник Захарченко Александр Казаков в разговоре с РИА Новости заявил, что взрыв в кафе был терактом. Он уточнил, что бомбу заложили в ресторане заранее. По словам Казакова, за терактом стоят те же, кто убил командиров ополченцев "Гиви" и "Мотороллу". Республиканская генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "теракт".

"На текущий момент в республике введено чрезвычайное положение, границы закрыты, уже задержаны подозреваемые в совершении этого теракта", — сказал Казаков в эфире "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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