МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. После убийства главы ДНР Александра Захарченко власти самопровозглашенной республики зафиксировали, что войска Украины на линии соприкосновения приведены в боевую готовность, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По словам Басурина, убийство Захарченко произошло "при регуляторе Соединенных Штатов Америки". Он выразил уверенность, что Вашингтон "непосредственно участвовал в этом процессе".
"Мы считаем, что эта цепь, которая планировалась спецслужбами как Украины, так и США по дестабилизации обстановки как по линии соприкосновения вплоть до перехода в наступление на одном из участков фронта, так и в общем ситуации в республики", — добавил Басурин.
Он подчеркнул, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики после теракта контролируют ситуацию в полном объеме.
"Я бы хотел сказать, обращаясь к президенту Украины Порошенко и его клике кровожадной, — тот сценарий, который они планировали с убийством, он у них не получится", — отметил замкомандующего оперативным командованием ДНР.
В ДНР готовы к обострению конфликта
Ополчение самопровозглашенной ДНР переведено в высшую боевую готовность после гибели Александра Захарченко, заявили журналистам в оперативном командовании республики.
"Этот террористический акт направлен на дестабилизацию обстановки в республике и проведен силами спецопераций Украины под контролем спецслужб США. Все подразделения Народной милиции переведены в высшую степень боевой готовности!" — заявил представитель ополченцев.
Теракт в центре Донецка
Глава ДНР погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар", которое находится неподалеку от его резиденции. Он получил несовместимое с жизнью ранение в голову. Кроме того, с тяжелой травмой госпитализирован глава Минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.
Советник Захарченко Александр Казаков в разговоре с РИА Новости заявил, что взрыв в кафе был терактом. Он уточнил, что бомбу заложили в ресторане заранее. По словам Казакова, за терактом стоят те же, кто убил командиров ополченцев "Гиви" и "Мотороллу". Республиканская генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "теракт".
"На текущий момент в республике введено чрезвычайное положение, границы закрыты, уже задержаны подозреваемые в совершении этого теракта", — сказал Казаков в эфире "60 минут" на телеканале "Россия-1".
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