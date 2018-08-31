В ДНР раскрыли подробности убийства Захарченко

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко скончался в результате ранения в голову, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.
Советник Захарченко Александр Казаков в разговоре с РИА Новости подтвердил, что взрыв в кафе был терактом.
"Это был взрыв. Закладка (взрывного устройства. — Прим. ред.) готовилась целенаправленно, Захарченко погиб, вице-премьер Александр Тимофеев в тяжелом состоянии в больнице", — сказал Казаков.
Он уточнил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее. По словам Казакова, за терактом стоят те же, кто убил командиров ополченцев "Гиви" и "Мотороллу".
В связи с убийством руководителя республики, Донецк закрыт для въезда и выезда.
"Обстановка на линии соприкосновения спокойная", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.
Республиканская генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "теракт".
"Проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия", — сказал представитель ведомства.
Ранее сегодня стало известно о взрыве в кафе "Сепар", расположенном в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР. Сообщалось, что в результате погиб один человек, трое получили ранения. Позже в руководстве республики сообщили, что погиб глава ДНР Александр Захарченко, министр доходов и сборов Александр Тимофеев получил тяжелые ранения и был госпитализирован.