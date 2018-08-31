В ДНР раскрыли подробности убийства Захарченко

На месте взрыва в кафе Сепар в Донецке

На месте взрыва в кафе Сепар в Донецке

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко скончался в результате ранения в голову, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.

"Глава ДНР скончался от тяжелого ранения в голову. Взрывом повреждена большая площадь. Данное ранение не совместимо с жизнью", — сказал собеседник агентства.

Советник Захарченко Александр Казаков в разговоре с РИА Новости подтвердил, что взрыв в кафе был терактом.

"Это был взрыв. Закладка (взрывного устройства. — Прим. ред.) готовилась целенаправленно, Захарченко погиб, вице-премьер Александр Тимофеев в тяжелом состоянии в больнице", — сказал Казаков.

Он уточнил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее. По словам Казакова, за терактом стоят те же, кто убил командиров ополченцев "Гиви" и "Мотороллу".

© REUTERS / Alexander Ermochenko Полиция возле места взрыва в Донецке. 31 августа 2018 © REUTERS / Alexander Ermochenko Полиция возле места взрыва в Донецке. 31 августа 2018

В связи с убийством руководителя республики, Донецк закрыт для въезда и выезда.

"Обстановка на линии соприкосновения спокойная", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

Сообщается, что сегодня вечером пройдет экстренное заседание Совета министров республики. На нем определят, кто будет исполнять обязанности главы ДНР.

Республиканская генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "теракт".

"Проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия", — сказал представитель ведомства.

Ранее сегодня стало известно о взрыве в кафе "Сепар", расположенном в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР. Сообщалось, что в результате погиб один человек, трое получили ранения. Позже в руководстве республики сообщили, что погиб глава ДНР Александр Захарченко, министр доходов и сборов Александр Тимофеев получил тяжелые ранения и был госпитализирован.