Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сегодня в результате взрыва в кафе в центре Донецка погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Эту информацию подтвердили в руководстве республики.

В администрации главы ДНР взрыв назвали террористическим актом. Рассматриваются версии о причастности украинских спецслужб.

"Это очередная агрессия со стороны Украины. Глава Донецкой народной республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17:00", — приводит слова главы Народного совета ДНР Дениса Пушилина "Донецкое агентство новостей".

По информации источника РИА Новости в силовых структурах республики, министр доходов и сборов Александр Тимофеев получил ранения.

Территорию вокруг кафе оцепили, на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Согласно конституции ДНР, в случае досрочного прекращения полномочий главы республики временно исполняющим обязанности назначается заместитель председателя Совета министров, сообщил РИА Новости представитель Народного совета ДНР. В республике три зампредседателя Совмина: Александр Тимофеев, Екатерина Матющенко и Дмитрий Трапезников.

Взрыв в Донецке — теракт

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что гибель Захарченко произошла в результате теракта.

"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне", — добавила Захарова.

Она призвала к беспристрастному расследованию преступления под контролем мирового сообщества.

"Мировое сообщество должно потребовать, а учитывая марионеточность политической системы Украины, и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершённого на глазах у мирных граждан", — заключила официальный представитель МИД.

Денис Пушилин, в свою очередь, подчеркнул, что "Донецк отомстит за это преступление".

Гибель Захарченко усложнит минский процесс

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что гибель Захарченко негативно повлияет на реализацию минского процесса.

"Это ужасная новость с точки зрения всего процесса реализации минских соглашений", — сказал сенатор.

"Когда совершаются преступления, тем более теракты, как в этом случае, очень важно не мешать следствию поспешными и категоричными умозаключениями. Сейчас ясно одно — те, кто это сделал, никак не заинтересованы в мирном и политическом решении конфликта на Донбассе", — отметил Косачев.

Политик отметил, что знал Захарченко как человека искренних убеждений, большого человеческого и гражданского мужества.

"Он прожил свою жизнь не ради себя, и он отдал эту жизнь во имя свободы и безопасности своих соотечественников. Этому теракту в любом случае нет и не может быть оправданий. Скорбим вместе с Донецком", — заключил сенатор.

Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>