Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сегодня в результате взрыва в кафе в центре Донецка погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Эту информацию подтвердили в руководстве республики.
"Это очередная агрессия со стороны Украины. Глава Донецкой народной республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17:00", — приводит слова главы Народного совета ДНР Дениса Пушилина "Донецкое агентство новостей".
По информации источника РИА Новости в силовых структурах республики, министр доходов и сборов Александр Тимофеев получил ранения.
Территорию вокруг кафе оцепили, на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Согласно конституции ДНР, в случае досрочного прекращения полномочий главы республики временно исполняющим обязанности назначается заместитель председателя Совета министров, сообщил РИА Новости представитель Народного совета ДНР. В республике три зампредседателя Совмина: Александр Тимофеев, Екатерина Матющенко и Дмитрий Трапезников.
Взрыв в Донецке — теракт
"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне", — добавила Захарова.
Она призвала к беспристрастному расследованию преступления под контролем мирового сообщества.
"Мировое сообщество должно потребовать, а учитывая марионеточность политической системы Украины, и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершённого на глазах у мирных граждан", — заключила официальный представитель МИД.
Денис Пушилин, в свою очередь, подчеркнул, что "Донецк отомстит за это преступление".
Гибель Захарченко усложнит минский процесс
"Это ужасная новость с точки зрения всего процесса реализации минских соглашений", — сказал сенатор.
"Когда совершаются преступления, тем более теракты, как в этом случае, очень важно не мешать следствию поспешными и категоричными умозаключениями. Сейчас ясно одно — те, кто это сделал, никак не заинтересованы в мирном и политическом решении конфликта на Донбассе", — отметил Косачев.
Политик отметил, что знал Захарченко как человека искренних убеждений, большого человеческого и гражданского мужества.
"Он прожил свою жизнь не ради себя, и он отдал эту жизнь во имя свободы и безопасности своих соотечественников. Этому теракту в любом случае нет и не может быть оправданий. Скорбим вместе с Донецком", — заключил сенатор.
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