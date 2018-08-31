Донецк закрыли для въезда и выезда после убийства Захарченко

Сотрудники правоохранительных органов в Донецке после взрыва. 31 августа 2018

Сотрудники правоохранительных органов в Донецке после взрыва. 31 августа 2018

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом, в котором погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, обстановка в Донбассе на линии соприкосновения спокойная, сообщил представитель оперативного командования ДНР.

Ранее в пятницу в ресторане, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский подтвердил информацию о гибели главы самопровозглашенной республики.

"Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом. Обстановка на линии соприкосновения спокойная", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

В Донецке после убийства #Захарченко введено чрезвычайное положение, город закрыт для въезда и выезда. #Donetsk pic.twitter.com/C8CJ7v6YRj — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 31 августа 2018 г.

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