Донецк закрыли для въезда и выезда после убийства Захарченко

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом, в котором погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, обстановка в Донбассе на линии соприкосновения спокойная, сообщил представитель оперативного командования ДНР.
"Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом. Обстановка на линии соприкосновения спокойная", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.
В Донецке после убийства #Захарченко введено чрезвычайное положение, город закрыт для въезда и выезда. #Donetsk pic.twitter.com/C8CJ7v6YRj— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 31 августа 2018 г.
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