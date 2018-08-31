В Вашингтоне началась церемония прощания с Джоном Маккейном

Церемония прощания с сенатором Джоном Маккейном в здании конгресса США в Вашингтоне. 31 августа 2018

Церемония прощания с сенатором Джоном Маккейном в здании конгресса США в Вашингтоне. 31 августа 2018

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Церемония прощания с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном началась в пятницу в здании конгресса США в Вашингтоне.

Гроб с телом Маккейна, покрытый национальным флагом США, установлен в ротонде здания на Капитолийском холме. На церемонии присутствуют члены семьи Маккейна, члены конгресса, в том числе бывшие, и представители администрации США.

Прощание началось с молитвы, после чего слово взяли лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, спикер палаты представителей Пол Райан и вице-президент Майк Пенс.

Президент США Дональд Трамп, у которого были натянутые отношения с Маккейном, не получил приглашения на церемонию.

Открытая часть прощания, в которой смогут принять участие обычные американцы, пройдет позднее в пятницу. Похороны сенатора с воинскими почестями пройдут в воскресенье на территории военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд), которую он окончил.

Сенатор США от Аризоны Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.

Маккейн был одним из наиболее влиятельных и авторитетных политиков в США. Он работал конгрессменом, а затем сенатором с 1982 года и имел репутацию "ястреба". В отношении России Маккейн занимал крайне жесткую позицию, постоянно критикуя российское руководство.