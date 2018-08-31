В Вашингтоне началась церемония прощания с Джоном Маккейном

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Церемония прощания с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном началась в пятницу в здании конгресса США в Вашингтоне.
Прощание началось с молитвы, после чего слово взяли лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, спикер палаты представителей Пол Райан и вице-президент Майк Пенс.
Президент США Дональд Трамп, у которого были натянутые отношения с Маккейном, не получил приглашения на церемонию.
Сенатор США от Аризоны Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.
Маккейн был одним из наиболее влиятельных и авторитетных политиков в США. Он работал конгрессменом, а затем сенатором с 1982 года и имел репутацию "ястреба". В отношении России Маккейн занимал крайне жесткую позицию, постоянно критикуя российское руководство.