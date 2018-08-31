Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта

Сотрудники правоохранительных органов в Донецке после взрыва. 31 августа 2018

Сотрудники правоохранительных органов в Донецке после взрыва. 31 августа 2018

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР.

"Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар". Министр доходов и сборов Тимофеев — ранен", — сообщил собеседник агентства.

Информацию о Захарченко подтвердил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

В администрации главы ДНР назвали взрыв терактом.

Донецкое кафе "Сепар". Сегодня здесь, по данным источников, в результате взрыва погиб лидер непризнанной ДНР Захарченко. #Донецк pic.twitter.com/oXhGSwfzii — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 31 августа 2018 г.

Корреспондент РИА Новости передает, что территория вокруг кафе оцеплена. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Неудобен Киеву

За убийством главы самопровозглашенной Донецкой народной республики могут стоять власти Украины, считает член комитета Госдумы по обороне Иван Тетерин.

"Киеву он был очень неудобен. Скорее всего, предположительно, это дела Киева", — сказал Тетерин РИА Новости.

Он отметил патриотизм Захарченко, а также богатую историю его защиты интересов жителей Донбасса.

Как считают в МИД России, есть все основания полагать, что за убийством главы ДНР стоит киевский режим.