Адвокаты Януковича обратились с жалобами в ООН

КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича передала Стефану Сенси, уполномоченному представителю управления специальных процедур офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, жалобы о нарушений их прав во время рассмотрения дела против Януковича о госизмене и по делу о событиях на Майдане в 2014 году в судах в Киеве, сообщила пресс-служба адвокатской компании "Авер лекс", где работают защитники Януковича.

"Адвокаты Игорь Федоренко и Андриана Фозекош передали Сенси индивидуальные жалобы о грубых нарушениях прав адвокатов нашего объединения во время рассмотрения Печерским районным судам дела о событиях на Майдане и Оболонским районным судом дела о потере Крыма (госизмене – ред.)", — говорится в сообщении на странице в Facebook

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за произошедшее новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которое было расформировано после госпереворота.