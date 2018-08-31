МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Посольство США назвало не соответствующими действительности заявления генконсула РФ в Хьюстоне о том, что Вашингтон "фактически прекратил" выдачу виз россиянам, в том числе по гуманитарным соображениям, в американской дипмиссии заявили РИА Новости, что рассматривают заявления на неиммиграционные визы, связанные с особыми случаями, в приоритетном порядке.

Ранее генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что США "фактически прекратили" выдачу виз россиянам, даже по гуманитарным случаям. Это заявление было сделано в связи с ситуацией вокруг жителя Санкт-Петербурга 20-летнего Александра Курганова, который утонул на днях в штате Юта. Писарев сообщил, что российские дипломаты уже связались с родственниками погибшего, но вопрос их приезда в США пока не решен.

"Заявления Александра Писарева, касающиеся выдачи виз США, совершенно не соответствуют действительности и чрезвычайно неконструктивны. Наше посольство в Москве и генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке выдали почти 8 тысяч виз только за прошлый месяц", — заявила РИА Новости глава пресс-службы посольства РФ в США Андреа Калан.

"Мы постоянно работаем над улучшением наших визовых услуг и стараемся отвечать высокому спросу на визы для поездок в США. Мы рассматриваем обращения за неиммиграционными визами в приоритетном порядке в определенных случаях, принимая во внимание чрезвычайные медицинские или семейные обстоятельства, включая похороны, госпитализации, необходимость участия в судебных разбирательствах", — подчеркнули в посольстве США.