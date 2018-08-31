В Китае начались испытания на воде крупнейшего в мире самолета-амфибии

ПЕКИН, 31 авг — РИА Новости. Разрабатываемый Китаем крупнейший в мире самолет-амфибия "Цзилун" (AG600) успешно прошел первый этап испытаний на воде, сообщила в пятницу китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC).

Самолет в начале недели прилетел из города Чжухай провинции Гуандун на аэродром "Чжанхэ" в провинции Хубэй, где в четверг начались испытания на воде.

"Первые испытания на воде крупного спасательного самолета-амфибии "Цзилун" AG600 начались 30 августа. В ходе этого этапа тестов проведена проверка водонепроницаемости, характеристик управления, устойчивости и скольжения по воде", — говорится в заявлении.

Все испытания проводились на низкой скорости и, по оценкам специалистов, прошли успешно, все системы воздушного судна работают в штатном режиме, дополняется в сообщении.

В AVIC заявили, что "Цзилун" готов к своему первому взлету с водной поверхности, сейчас ведутся необходимые подготовительные работы к следующему этапу испытаний. Дата первого полета пока не сообщается.

Ранее AVIC сообщила о планах начать коммерческую поставку самолета-амфибии AG600 к 2022 году.

Это крупнейший образец подобной техники не только в Китае, но и в мире. Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. За раз самолет может перевезти до 50 человек.

В декабре 2017 года AG600 успешно совершил свой первый тестовый полет с поверхности земли. Проект AG600 был одобрен в июне 2009 года, а сборка завершена в июле 2016 года.