В Китае начались испытания на воде крупнейшего в мире самолета-амфибии

ПЕКИН, 31 авг — РИА Новости. Разрабатываемый Китаем крупнейший в мире самолет-амфибия "Цзилун" (AG600) успешно прошел первый этап испытаний на воде, сообщила в пятницу китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC).
"Первые испытания на воде крупного спасательного самолета-амфибии "Цзилун" AG600 начались 30 августа. В ходе этого этапа тестов проведена проверка водонепроницаемости, характеристик управления, устойчивости и скольжения по воде", — говорится в заявлении.
Все испытания проводились на низкой скорости и, по оценкам специалистов, прошли успешно, все системы воздушного судна работают в штатном режиме, дополняется в сообщении.
В AVIC заявили, что "Цзилун" готов к своему первому взлету с водной поверхности, сейчас ведутся необходимые подготовительные работы к следующему этапу испытаний. Дата первого полета пока не сообщается.
Ранее AVIC сообщила о планах начать коммерческую поставку самолета-амфибии AG600 к 2022 году.
Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. За раз самолет может перевезти до 50 человек.
В декабре 2017 года AG600 успешно совершил свой первый тестовый полет с поверхности земли. Проект AG600 был одобрен в июне 2009 года, а сборка завершена в июле 2016 года.