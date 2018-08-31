В Раде заявили о готовности "уничтожить" любой флот на Азове за пять минут

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. У Киева есть "все силы и средства", чтобы сокрушить любой флот на Азовском море, в том числе и российский. Об этом в интервью порталу "Обозреватель" заявил депутат Верховной рады Юрий Береза.

"Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придет, уничтожается буквально за 5-10 минут", — считает парламентарий.

По его мнению, украинские ВМС способны ликвидировать российские корабли на Азове с помощью советского оружия.

"Измерив, на каком расстоянии могут быть корабли, можно даже взять то вооружение, которое было в 1991 году в Советском Союзе — оно практически все у нас —, и ракетно-артиллерийские системы смогут подавить практически любой флот", — заявил Береза.

В Киеве не в первый раз возникают идеи противостоять России на море. Так, председатель общественной организации "Правое дело" Дмитрий Снегирев призывал украинскую армию "эффективно отреагировать" на действия российских военных в Керченском проливе. При этом, как отметил замминистра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука, ВМС страны способны противопоставить Москве на Азове только "дулю".

В последние годы украинский флот испытывает серьезные проблемы из-за неудовлетворительного состояния военной техники. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает денег. В начале лета командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что в бюджете нет средств на строительство корвета серии "Владимир Великий". Как подчеркнул военный, если Киев не найдет денег, то военному судостроению страны грозит "точка невозврата".