Силовики пять раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 31 авг — РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 80 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
"За минувшую неделю украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено около 80 различных боеприпасов", — сказал Филипоненко на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе пяти населенных пунктов. Филипоненко отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР "не реагируют на провокации, поддерживая "режим тишины", и соблюдают минские договоренности". "В случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право действовать решительно, в интересах защиты своих граждан", — сказал он.