Силовики пять раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 31 авг — РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 80 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

С 1 июля в Донбассе действовало согласованное контактной группой по урегулированию ситуации в регионе "хлебное" перемирие. В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"За минувшую неделю украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено около 80 различных боеприпасов", — сказал Филипоненко на брифинге.

По его словам, украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе пяти населенных пунктов. Филипоненко отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР "не реагируют на провокации, поддерживая "режим тишины", и соблюдают минские договоренности". "В случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право действовать решительно, в интересах защиты своих граждан", — сказал он.