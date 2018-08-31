Глава МИД Австрии прокомментировала танец с британским коллегой

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант во время неформальной встречи глав МИД в Вене. Архивное фото

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант во время неформальной встречи глав МИД в Вене. Архивное фото

ВЕНА, 31 авг – РИА Новости. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в пятницу заявила, что ее танец с британским коллегой Джереми Хантом не несет никакого политического смысла.

В Вене 30-31 августа прошла неформальная встреча глав МИД стран ЕС.

На пресс-конференции, в которой также принимала участие глава европейской дипломатии Федерика Могерини, Кнайсль рассказала, что в четверг вечером станцевала с Хантом босанову (латиноамериканский бальный танец — ред.), назвав британского коллегу прекрасным танцором.

"Вчера был очень вдохновляющий вечер. Но танец не несет какого-либо политического или юридического смысла, неважно, танцую я с Джереми или с кем угодно на этой планете", — сказала Кнайсль.

"Я танцевала с таким количеством мужчин в моей жизни, я бы никогда…", — продолжила Кнайсль, улыбаясь, когда Могерини прервала ее словами "На этом месте я бы лучше остановилась", вызвав волну смеха среди присутствовавших на пресс-конференции.

Ранее на свадьбе австрийского министра побывал президент РФ Владимир Путин. С ним невеста также станцевала, видеозапись и фотографии которого вскоре появились в интернете.