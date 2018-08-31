В Австралии жителя Шри-Ланки обвинили в подготовке атаки на экс-премьера

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти Австралии предъявили обвинение, связанное с терроризмом, гражданину Шри-Ланки, который, предположительно, готовил нападения на бывшего премьер-министра страны Малькольма Тернбулла и экс-главу МИД Джули Бишоп, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник в полиции.

Полиция задержала 25-летнего Мохамеда Низамдина в пригороде Сиднее Кенсингтоне в четверг. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него документы, согласно которым, в качестве предполагаемых целей для атаки были указаны несколько мест в Сиднее, а также имена австралийских политиков. Задержанному были предъявлены обвинения в создании документа, который связан с подготовкой к убийству или совершению теракта.

Как сообщает телеканал, гражданин Шри-Ланки работал в Университете Нового Южного Уэльса и находится в Австралии по студенческой визе, которая истекает в сентябре.

В полиции предполагают, что у Низамдина не было сообщников.