В Австралии жителя Шри-Ланки обвинили в подготовке атаки на экс-премьера

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти Австралии предъявили обвинение, связанное с терроризмом, гражданину Шри-Ланки, который, предположительно, готовил нападения на бывшего премьер-министра страны Малькольма Тернбулла и экс-главу МИД Джули Бишоп, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник в полиции.
Как сообщает телеканал, гражданин Шри-Ланки работал в Университете Нового Южного Уэльса и находится в Австралии по студенческой визе, которая истекает в сентябре.
В полиции предполагают, что у Низамдина не было сообщников.