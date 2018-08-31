МИД потребовал от США наказать виновных в утечке данных о дипломатах

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия требует от США прекратить неправомерное распространение конфиденциальной информации и наказать виновных, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

На днях интернет-ресурс BuzzFeed опубликовал материалы о банковских операциях российского посольства в США и российских дипломатов.

"Власти США снова демонстрируют полную неспособность обеспечить нормальные условия для работы в своей стране для представительств иностранных государств. К нашему сожалению, несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года уже стало системным. Требуем от США прекратить нарушать собственное национальное законодательство и международные обязательства, пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы Российской Федерации и ее граждан", — заявила Захарова.

Также она призвала привлечь к строгой ответственности всех виновных, в том числе и должностных лиц.