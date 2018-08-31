Французский спасатель рассказал о последних словах принцессы Дианы

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сотрудник парижских аварийно-спасательных служб Ксавье Гурмелон рассказал, что произошло в первые минуты после аварии с участием принцессы Дианы.

Гурмелон прибыл на место событий — в туннель у моста Альма — одним из первых. По его словам, после ДТП принцесса Уэльская еще могла разговаривать.

"Я держал ее за руку, просил сохранять спокойствие и не шевелиться. Я сказал ей, что мы здесь, чтобы помочь. Она ответила: "Боже мой, что случилось?" — приводит агентство Sputnik слова спасателя.

По его словам, на теле принцессы Дианы не было крови и следов "существенных" повреждений.

Авария произошла 31 августа 1997 года. Автомобиль бизнесмена Доди аль-Файеда, в котором ехала принцесса, на большой скорости врезался в стену туннеля, затем ударился о разделительный барьер и перевернулся. Аль-Файед и водитель машины погибли на месте, Диана Спенсер скончалась в больнице через два часа после ДТП.