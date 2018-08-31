Три болгарских министра ушли в отставку после смертельного ДТП с автобусом

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава МВД Болгарии Валентин Радев, министр транспорта Ивайло Московски и министр регионального развития Николай Наньков подали в отставку после ДТП с автобусом на северо-западе страны, в результате которого погибли 17 человек, сообщает издание Sofia Globe.

Как сообщает газета, об отставке было объявлено на пресс-конференции в пятницу, всего через несколько часов после сообщений о том, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов потребовал от трех министров покинуть свои посты.

По данным издания, на сегодняшний день 13 человек, пострадавших в ДТП, все еще находятся в больницах в Софии.

ДТП произошло в субботу в районе Искырского ущелья. По данным издания, водитель потерял управление, автобус съехал с дороги и перевернулся. Сообщается, что, вероятно, он также столкнулся с несколькими автомобилями. Прокуратура Болгарии выдвинула несколько обвинений в отношении водителя автобуса Григора Григорова, в том числе в связи с гибелью людей и нарушением скоростных ограничений.