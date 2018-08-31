Захарова обвинила США в нарушении банковской тайны

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Передача спецслужбами США конфиденциальной информации о финансовых операциях посольства РФ в прессу является нарушением банковской тайны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

На днях интернет-ресурс "Баззфид" опубликовал материалы о банковских операциях российского посольства в США и российских дипломатов.

"Опять сталкиваемся с ситуацией, когда представители американских СМИ получают конфиденциальную информацию о финансовых операциях наших сотрудников, очевидно, не без прямой поддержки спецслужб США. Приходится констатировать, что официальный Вашингтон фактически идет на нарушение тайны банковской информации и разглашение персональных данных, что противоречит американскому законодательству и правоприменительной практике", — заявила Мария Захарова.