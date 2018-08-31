МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Информация о банковских операциях посольства РФ в США является спекуляцией и предвыборным вбросом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На днях интернет-ресурс "Баззфид" опубликовал еще одну порцию спекуляций вокруг банковских операций российского посольства в США и наших дипломатов. Так же как и в ноябре прошлого и январе текущего года, речь в статье идет об очередных конспирологических теориях вокруг рутинных переводов заработной платы и перечисления денежных средств возвращающимся домой работникам нашего загранучреждения", — заявила Захарова.

По ее оценке, "цель подобных "вбросов" ясна – вписать их в контекст кампании о мнимом вмешательстве России в американские выборы 2016 года".