На встрече в Минске обсудят особый статус Донбасса, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Порядок предоставления особого статуса Донбассу, обмен пленными, отвод сил станут основными вопросами на предстоящей встрече по урегулированию конфликта в регионе в Минске, заявил в пятницу журналистам полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

Ближайшая встреча контактной подгруппы и ее рабочих групп по урегулированию конфликта в Донбассе состоится в Минске 5 сентября.

"Что является основным. В подгруппе по безопасности – это разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, определение новых участков в последующем. В экономической подгруппе – полноценное восстановление связи "Vodafon", поэтапное снятие экономической блокады, это вопрос выплаты пенсий", — сказал Пушилин.

По его словам, основным вопросом повестки дня гуманитарной подгруппы остается обмен пленными по формуле "всех на всех", процесс обсуждения которого опять затянулся.

"Политическая подгруппа – это формула Штайнмайера, без определения порядка вступления в силу закона об особом статусе дальше разговаривать не о чем", — отметил Пушилин.

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