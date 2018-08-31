Силовики более 20 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один мирный житель погиб, еще один получил ранения, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

С 1 июля в Донбассе действовало согласованное контактной группой по урегулированию ситуации в регионе "хлебное" перемирие. В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"Всего за неделю зафиксировано 23 нарушения режима прекращения огня… Противник выпустил три артиллерийских снаряда калибром 152 миллиметра, более 100 мин калибром 82 и 120 миллиметров… От целенаправленных обстрелов с украинской стороны погиб мужчина и получила ранения женщина", — сказал Басурин.