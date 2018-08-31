Рыбаки ЕС обсудят ситуацию с гребешками на следующей неделе

ПАРИЖ, 31 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские и британские специалисты на следующей неделе обсудят соглашение по вылову морских гребешков, отсутствие которого стало причиной конфликта между моряками двух стран, сообщает в пятницу министерство сельского хозяйства Франции.

"Гребешковый конфликт" начался около 15 лет назад из-за недовольства французских рыбаков правилами ловли в этом регионе морских гребешков. Британские рыбаки имеют право вылавливать гребешки у берегов Нормандии круглый год, их французские коллеги ограничены интервалом с 1 октября по 15 мая. В последние пять лет напряженность между рыбаками пошла на спад из-за того, что Британия согласилась ограничить численность и размеры своих рыболовецких судов в зоне вылова в обмен на некоторые расширения прав по вылову.

"Из-за недавних инцидентов, связанных с французскими и британскими рыболовецкими судами, министр сельского хозяйства (Франции) Стефан Травер провел переговоры со своим британским коллегой Джорджем Эастисом", — говорится в коммюнике ведомства.

Оба министра "осуждают насильственные и опасные действия двух флотилий в бухте Бэ-де-Сен".

"Они отмечают, что эти действия были вызваны отсутствием продления, к настоящему времени, двустороннего соглашения между французскими и британскими специалистами по вопросу морских гребешков", — написано в документе. Французский министр также "призывает к спокойствию и ответственности, которые необходимы для проведения конструктивного диалога".

Травер и Эастис "договорились срочно заключить соглашение с тем, чтобы рыболовный сезон протекал в спокойных условиях".

"Стефан Травер и Джордж Эастис объявили о встрече французских и британских специалистов, а также представителей властей обоих стран, которая пройдет на следующей неделе", — отмечают в министерстве.

Очередной виток конфликта произошел 28 августа у берегов Нормандии. Французские рыбаки на 40 небольших катерах атаковали пять британских сейнеров, допустив несколько столкновений и закидав конкурентов камнями. По информации СМИ, британские рыбаки намерены силой отстоять право на промысел морских гребешков в проливе Ла-Манш и 3 сентября вернуться в спорную бухту Бэ-де-Сен на 40 лодках, чтобы на равных "сразиться" с противниками.

Ранее глава регионального комитета рыбаков Нормандии Димитри Рогофф заявлял журналистам, что французы вошли в контакт с британцами, чтобы помешать им работать. По его словам, после столкновения британские рыбаки в конце концов покинули район, который французы считают спорным. Рогофф обвинил британцев в нарушении промысловых границ.

В понедельник, 3 сентября, британские рыбаки намереваются вновь отправиться в конфликтный район, однако на большем количестве кораблей. СМИ сообщают о том, что и британские, и французские рыбаки настроены крайне решительно.