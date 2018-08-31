Украинский политик ушел в отставку из-за поездки Путина на свадьбу Кнайсль

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Сопредседатель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией Виктор Вовк написал заявление об отставке. Он объяснил свое решение тем, что в результате поездки президента России Владимира Путина на свадьбу австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль "доброе имя Австрии на Украине подверглось тяжелому удару".
"К сожалению, после того как министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль решила демонстративно пригласить на свою свадьбу президента России Владимира Путина, которого она едва знала, а также после позорных фотографий министра Кнайсль, которая склонила колено перед Путиным, что распространились по всему миру, доброе имя Австрии на Украине подверглось тяжелому удару", — говорится в заявлении Вовка, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Учитывая вышеизложенное, я не вижу возможности продолжать выполнение своих обязанностей и заявляю об отставке с должности сопредседателя группы по межпарламентским связям с Австрийской Республикой и выходе из состава указанной группы", — написал Вовк в заявлении спикеру Рады Андрею Парубию.
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