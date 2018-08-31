Украинский политик ушел в отставку из-за поездки Путина на свадьбу Кнайсль

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Сопредседатель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией Виктор Вовк написал заявление об отставке. Он объяснил свое решение тем, что в результате поездки президента России Владимира Путина на свадьбу австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль "доброе имя Австрии на Украине подверглось тяжелому удару".

Путин посетил свадьбу Кнайсль 18 августа. В австрийском МИД заявляли, что присутствие Путина на торжестве не повлияет на внешнюю политику Австрии, поскольку визит главы российского государства является частным. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не воспринимают критику, в частности со стороны Киева, в связи с приглашением Путина на свадьбу Кнайсль.

"К сожалению, после того как министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль решила демонстративно пригласить на свою свадьбу президента России Владимира Путина, которого она едва знала, а также после позорных фотографий министра Кнайсль, которая склонила колено перед Путиным, что распространились по всему миру, доброе имя Австрии на Украине подверглось тяжелому удару", — говорится в заявлении Вовка, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что больше не представляет Австрию как беспристрастного международного посредника. "Проблема заключается не только в личных решениях министра Кнайсль, но и в общей тенденции неуважения к Украине, которое в последние годы демонстрирует Австрийская партия свободы (АПС), которую министр представляет в правительстве", — заявил Вовк, добавив, что работа группы дружбы Австрии и Украины заблокирована из-за председательства в ней представителя АПС.

"Учитывая вышеизложенное, я не вижу возможности продолжать выполнение своих обязанностей и заявляю об отставке с должности сопредседателя группы по межпарламентским связям с Австрийской Республикой и выходе из состава указанной группы", — написал Вовк в заявлении спикеру Рады Андрею Парубию.

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